الرئيسية/اقتصاد 15.8 مليون ريال إجمالي إنفاق المستهلكين في أسبوع عبر 255.4 مليون عملية إلكترونية 1 سبتمبر 2026 17:35آخر تحديث : 1 سبتمبر 2026 17:35عمليات الشراء عبر نقاط البيع بالمملكةأأالرياض:أخبار 24البنك المركزي السعوديالسلعالانفاق العامنقاط البيعالتعليقاتأأخبار ذات صلة"أرامكو" تبرم عدة اتفاقيات في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي الصناعي"المحتوى المحلي" تبدأ تطبيق دليل التصنيف الموحد للمشترياتضوابط جديدة للحجز وتتبع الأموال والتنفيذ في الأحوال الشخصية اتفاقية بين لوبريف وأرامكو لتوريد اللقيم وبيع المنتجات الثانوية لـ10 سنوات