الرئيسية/تقنية2.5 مليار دولار إطلاقات واستثمارات "ليب 26" في يومه الثانيبينها 1.2 مليار دولار لتوسعة قدرات مراكز البيانات في المملكة1 سبتمبر 2026 14:59آخر تحديث : 1 سبتمبر 2026 14:59جانب من فعاليات ليب 2026أأالرياض:أخبار 24ليبمراكز البياناتالذكاء الاصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلةمجموعة stc تطلق تقنية جديدة لمواقع شبكات الجيل الخامس المتقدمة بصافي انبعاثات كربونية صفريأدوبي تتيح أدوات الذكاء الاصطناعي مجانًا بالمملكة لعام كاملالمملكة تتبنى مبادرة لتسريع ابتكار الذكاء الاصطناعيمذكرة تفاهم لتنمية المواهب وريادة الأعمال في الألعاب الإلكترونية