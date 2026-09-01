الرئيسية/دولياتالمملكة والبرتغال توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الصحيةتطوير أطر العمل المشترك وتبادل الخبرات في المجالات ذات الأولوية1 سبتمبر 2026 12:55آخر تحديث : 1 سبتمبر 2026 12:55وزير الصحة فهد الجلاجل مع نظيرته البرتغالية آنا باولا مارتينزأألشبونة:أخبار 24الرعاية الصحيةالبرتغالوزارة الصحةفهد الجلاجلوزير الصحةالتعليقاتأأخبار ذات صلةكوريا الجنوبية ترجّح عقد قمة بين ترامب وكيمإسبانيا تسجل 5 آلاف وفاة بسبب الحر في 3 أشهرضوء أخضر قضائي لقاعة ترامب المثيرة للجدلاليمن: مقتل القيادي الإرهابي أبو حذيفه الأنصاري