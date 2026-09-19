الرئيسية/دولياتوزير الخارجية يرأس الوفد السعودي للجمعية العامة للأمم المتحدةوصل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ81 للجمعية19 سبتمبر 2026 16:18آخر تحديث : 19 سبتمبر 2026 16:34وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحانأأنيويورك:أخبار 24وزير الخارجيةالامم المتحدةالجمعية العامة للامم المتحدةنيويوركالامير فيصل بن فرحانالتعليقاتأأخبار ذات صلةمقتل 11 عسكريًا سوريًا إثر انفجار بدير الزورارتفاع ضحايا الهجوم على مركز شرطة باكستاني إلى 31 قتيلًامجلس الأمن يؤكد حق المملكة في الدفاع عن نفسها ضد الاعتداءات الحوثيةضربات جوية تشل قدرات الحوثيين في أم ريش وملعاء