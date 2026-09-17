الرئيسية/محلياتأمر ملكي بتمديد خدمة الأمير خالد الفيصل أميرًا لمكة لمدة أربع سنوات17 سبتمبر 2026 19:33آخر تحديث : 17 سبتمبر 2026 19:53خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزأأمكة المكرمة:أخبار 24الامير خالد الفيصلخادم الحرمين الشريفينمكةالملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعودالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الدفاع" تعلن مواعيد ومواقع العروض الجوية لليوم الوطني "الصحة" تحقق مع طبيب أطفال لانتهاكه خصوصية مستفيدين"ياسر الحكمي" متحدثًا رسميًا لشركة "المياه الوطنية"طيران الرياض يدشن رحلاته المباشرة إلى مانشستر