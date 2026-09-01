الرئيسية/محلياتالراجحي: نظام التعاونيات يوفر فرصًا اقتصادية ويمكّن المجتمعات المحليةيعزز استقلالية التعاونيات ومبادئ الحوكمة والشفافية 1 سبتمبر 2026 17:34آخر تحديث : 1 سبتمبر 2026 17:34مقر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةأأالرياض :أخبار 24مجلس الوزراءوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةالقيادةالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاصدعم نفسي لمسعفي الهلال الأحمر لمواجهة الضغوط المتكررةتحت رعاية الملك.. ملتقى أبحاث الحج والعمرة ينطلق غدًاأرصاديًا.. بداية الخريف اليوم والحرارة تتراجع تدريجيًا"مطارات جدة" تطلق برنامج مواهب المستقبل لحديثي التخرج