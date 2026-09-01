الرئيسية/محلياتتحت رعاية الملك.. ملتقى أبحاث الحج والعمرة ينطلق غدًايستهدف تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بالحج والعمرة.1 سبتمبر 2026 16:31آخر تحديث : 1 سبتمبر 2026 16:31أأالرياض:أخبار 24الملك سلمان بن عبد العزيزالحج والعمرةخادم الحرمين الشريفينجامعة ام القرىالتعليقاتأأخبار ذات صلةالراجحي: نظام التعاونيات يوفر فرصًا اقتصادية ويمكّن المجتمعات المحليةخاصدعم نفسي لمسعفي الهلال الأحمر لمواجهة الضغوط المتكررةأرصاديًا.. بداية الخريف اليوم والحرارة تتراجع تدريجيًا"مطارات جدة" تطلق برنامج مواهب المستقبل لحديثي التخرج