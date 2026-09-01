الرئيسية/محلياتدعم نفسي لمسعفي الهلال الأحمر لمواجهة الضغوط المتكررةتخصيص يوم أسبوعي لتقديم الاستشارات النفسية 1 سبتمبر 2026 16:42آخر تحديث : 1 سبتمبر 2026 16:42مسعف بالهلال الأحمر السعوديأأالرياض:سليمان العنزيالهلال الاحمر السعوديمسعفي الهلال الاحمربرامجالطب النفسيالتعليقاتأأخبار ذات صلةالراجحي: نظام التعاونيات يوفر فرصًا اقتصادية ويمكّن المجتمعات المحليةتحت رعاية الملك.. ملتقى أبحاث الحج والعمرة ينطلق غدًاأرصاديًا.. بداية الخريف اليوم والحرارة تتراجع تدريجيًا"مطارات جدة" تطلق برنامج مواهب المستقبل لحديثي التخرج