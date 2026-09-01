الرئيسية/محليات"مطارات جدة" تطلق برنامج مواهب المستقبل لحديثي التخرجيحصل المشاركون على راتب شهري وتأمين طبي وبرامج تدريبية معتمدة1 سبتمبر 2026 14:32آخر تحديث : 1 سبتمبر 2026 14:32مطار الملك عبد العزيز فى جدةأأجدة:أخبار 24المطاراتقطاع الطيرانبرامج تدريبيةشركة مطارات جدةالتعليقاتأأخبار ذات صلةأرصاديًا.. بداية الخريف اليوم والحرارة تتراجع تدريجيًا"الوزراء" يقرّ نظام التعاونيات.. ويحدد 12 مايو يومًا للتبرع بالأعضاءعقيل الشيباني رئيسًا تنفيذيًا لهيئة السياحةغدًا... توقيع اتفاقيات إنشاء 7 مصانع مياه عملاقة