الرئيسية/اقتصاد"البحري" توقع عقداً بقيمة 1.7 ملياراً لبناء 3 ناقلات نفطليرتفع مجموع الناقلات التي يتم بناؤها في المملكة للبحري إلى 9 سفن25 أكتوبر 2026 09:40آخر تحديث : 25 أكتوبر 2026 09:40ناقلة نفط تابعة لشركة البحري أأالرياض:أخبار 24السفنالنقل البحريشركة البحريسلاسل الامدادالتعليقاتأأخبار ذات صلةالجوف توسّع زراعة الفلفل لدعم الإمداد الغذائي واشنطن تتراجع عن رسوم الـ50% على منتجات كندية "السوق المالية" تعتمد قواعد مراجعي حسابات المنشآتتحديد اشتراطات ومتطلبات حوكمة طلبات التحول للجهات الحكومية والعامة