الرئيسية/اقتصادالجدعان: "نظام الإيرادات المحدَّث" يرفع مستوى الامتثال بسداد المستحقاتيُسهم النظام في تنظيم إدارة الإيرادات الحكومية14 يوليو 2026 20:35آخر تحديث : 14 يوليو 2026 20:35وزير المالية محمد الجدعانأأالرياض:أخبار 24وزارة المالية السعوديةنظام إيرادات الدولةمحمد الجدعانرؤية المملكة 2030التعليقاتأأخبار ذات صلة انطلاق النسخة الـ 10 من مبادرة مستقبل الاستثمار أكتوبر القادمبدء السجل العقاري لـ 22 قطعة عقارية في الرياضالمملكة تستعرض أبرز إنجازاتها في التنمية المستدامة أمام الأمم المتحدةطيران الرياض يدرس شراء 36 طائرة إضافية من إيرباص وبوينغ