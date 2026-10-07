الرئيسية/اقتصادتشجيع حكومي لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية للاستخدام الذاتيبوابة شمسي: دليل المستهلكين لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية بجودة عالية7 أكتوبر 2026 14:58آخر تحديث : 7 أكتوبر 2026 15:12عمال يقومون بتركيب منظومة الطاقة الشمسيةأأالرياض :سليمان العنزيوزارة الطاقة والثروة المعدنيةالطاقة الشمسيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"ترشيد" تخفض استهلاك الكهرباء 25% بجامعة جازانشراكات بـ9.4 مليون ريال لتعزيز البنية التحتية بالقصيمالنفط يرتفع وسط تهديد العواصف والغارات.. والذهب ينخفض16 مليار ريال إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في أسبوع