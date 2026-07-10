الرئيسية/اقتصادفيتش تُثبّت التصنيف الائتماني للمملكة عند A+ بنظرة مستقرةالتصنيف المستقر يعكس قدرة الاقتصاد السعودي11 يوليو 2026 00:10آخر تحديث : 11 يوليو 2026 00:22كالة فيتش للتصنيف الائتمانيأأالرياض:أخبار 24صندوق الاستثمارات العامةالتنميةالاقتصاد السعوديالمشاريعالتعليقاتأأخبار ذات صلةاعتماد قواعد تأسيس الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصةالسماح بقيد الاسم العائلي اسمًا تجاريًا وضوابط لاستخدام "السعودية"الولايات المتحدة لن تفرض رسوماً جمركية جديدة على الطائراتالنفط يتجه لمكاسب أسبوعية والذهب مستقر مع تصاعد التوترات