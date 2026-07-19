الرئيسية/الكرة العالميةفيران توريس.. من شواطئ فالنسيا إلى قمة العالمهدف توريس في نهائي المونديال يخلد اسمه في ذاكرة الجماهير الإسبانية20 يوليو 2026 02:03آخر تحديث : 20 يوليو 2026 02:03فيران توريس يقود إسبانيا للتتويج بلقب كأس العالم 2026أأنيويورك:أخبار 24منتخب الأرجنتينمنتخب إسبانياكاس العالم 2026فيران توريسالتعليقاتأأخبار ذات صلةكم حصلت إسبانيا بعد التتويج بكأس العالم؟الطريق إلى المجد.. كيف حسمت إسبانيا لقب كأس العالم 2026؟نهائي باهت لميسي على عشب ملعونأبطال العالم الإسبان يجوبون شوارع مدريد في موكب احتفالي