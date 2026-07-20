الرئيسية/الكرة العالميةوفد الاتحاد الخليجي يطلع على جاهزية ملعب دهوك العراقيدهوك تستعد لاستضافة كأس السوبر الخليجي للأندية 202620 يوليو 2026 16:52آخر تحديث : 20 يوليو 2026 16:52جانب من زيارة وفد الاتحاد الخليجي لكرة القدم لملعب نادي دهوك العراقيأأالدوحة:أخبار 24الاتحاد الخليجي لكرة القدمالتعليقاتأأخبار ذات صلةرودي غارسيا يغادر منصبه مدربًا للمنتخب البلجيكينتائج قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا 2026-2027احتفال مدريدي مليوني في انتظار أبطال مونديال 2026مونديال 2026.. وفاة مراهق خلال احتفالات الإسبان باللقب العالمي