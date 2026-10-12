الرئيسية/دولياتأكثر من 70 دولة تدين هجمات مليشيات الحوثي176 وزيرًا وعالمًا يطالبون بتحرك دولي لحماية المقدسات12 أكتوبر 2026 21:03آخر تحديث : 12 أكتوبر 2026 21:10مطار الملك خالد والاعتداء الحوثي الغاشمأأالرياض:أخبار 24مليشيات الحوثي الإرهابيةالمملكةالحرمين الشريفينالميليشيات الحوثيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةأردوغان: نقف مع السعودية وندين الهجمات الحوثيةفي اتصال مع ولي العهد.. ملك الأردن يدين الاعتداءات على المملكة القوات اليمنية: تنفيذ 1879 عملية استهداف وتحييد 950 عنصرًا حوثيًاخاصالحوثيون وداعش.. وجهان مختلفان للإرهاب