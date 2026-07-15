الرئيسية/دولياتالأمير تركي بن فيصل ينقل تعازي القيادة إلى أمير قطردعا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته15 يوليو 2026 22:57آخر تحديث : 15 يوليو 2026 23:01خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمانأأالرياض:أخبار 24الملك سلمان بن عبد العزيزخادم الحرمين الشريفينولي العهد الأمير محمد بن سلمانامير قطرالتعليقاتأأخبار ذات صلةحملة أمنية موسعة في الكويت بمشاركة الجيشوزير الخارجية يستقبل نظيره السوري الجيش الأمريكي يبدأ ضربات جوية جديدة ضد إيرانوزير الدفاع يعزي رئيس وزراء قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة