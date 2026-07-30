الرئيسية/دولياتبقيادة المملكة .. إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات المملكة دولة مؤسسة وقائدة للتحالف وهي المقر الرئيسي الدائم له30 يوليو 2026 20:11آخر تحديث : 30 يوليو 2026 20:26أأالرياض:أخبار 24أمن الملاحة البحريةالملاحةالرياضالمملكة العربية السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةتحالف بحري دفاعي دولي متعدد الجنسيات بقيادة المملكةالقيادة تعزي إمبراطور اليابان في ضحايا زلزال "كوماموتو"القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى توليه مهام الحكم في بلاده المملكة تدين بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني على الأردن