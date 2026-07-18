الرئيسية/دولياتبيان أوروبي بحريني مشترك بشأن الملاحة بمضيق هرمزلا يجوز تعليقها أو عرقلتها أو إخضاعها للشروط 18 يوليو 2026 23:05آخر تحديث : 18 يوليو 2026 23:16 الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجيأأالمنامة:أخبار 24مضيق هرمزالبيانات الصحفيةالاتحاد الاوروبيمجلس التعاون الخليجيالتعليقاتأأخبار ذات صلة وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكويتي تطورات الأوضاع في المنطقةمقتل جنديين أمريكيين في هجوم إيران على الأردنالقيادة تعزي الجزائر في ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفةإدانة سعودية لاستمرار العدوان الإيراني على الكويت والبحرين والأردن