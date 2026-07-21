الرئيسية/دولياتترامب يستقبل الرئيس اللبناني عون في البيت الأبيضيسعى عون إلى عرض خطة تتضمن آلية لنزع سلاح حزب الله21 يوليو 2026 18:52آخر تحديث : 21 يوليو 2026 19:13الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس اللبناني جوزيف عونأأواشنطن:أخبار 24حزب الله اللبنانيامريكااسرائيللبنانترامبالتعليقاتأأخبار ذات صلةولي العهد يهنئ آندي بيرنهام بمناسبة تعيينه رئيسًا لوزراء بريطانياوزير الخارجية يستعرض مع نظيره الألماني التطورات الإقليميةالعليمي: نهج الابتزاز انتهى ولن نسمح بمصادرة قرار الحربأمريكا تحذر مواطنيها حول العالم مع تصاعد التوتر مع إيران