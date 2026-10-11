الرئيسية/دولياتخادم الحرمين الشريفين يدعو سلطان عُمان للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبيةالمملكة تستضيف القمة الخليجية الأوروبية خلال أكتوبر الجاري11 أكتوبر 2026 19:48آخر تحديث : 11 أكتوبر 2026 19:53خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزأأالرياض:أخبار 24الملك سلمان بن عبد العزيزخادم الحرمين الشريفينالقمة الخليجيةسلطان عمانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة ومصر وباكستان وتركيا تدين بأشد العبارات اعتداءات ميليشيا الحوثيتسيير حافلات لنقل المواطنين العالقين في دبي والأردن إلى المملكةوزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان سبل دعم أمن المنطقة خاصالعالم والحوثيون.. إجماع على الإدانة وخلاف على التصنيف