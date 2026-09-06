الرئيسية/دولياتواشنطن تستهدف 3 ناقلات نفط إيرانية وطهران ترداستهدفت إيران سفنًا مرتبطة بالولايات المتحدة وحاملة طائرات ومدمرة6 سبتمبر 2026 11:34آخر تحديث : 6 سبتمبر 2026 11:34سفن تعبر مضيق هرمز — AFPأأطهران:أخبار 24الحرس الثوري الايرانيالحرب الإيرانية الأمريكيةالولايات المتحدة الامريكيةايرانالتعليقاتأأخبار ذات صلةتعليق الرحلات بمطارات إندونيسية بعد ثوران بركان أناك كراكاتوابوتين يجتمع بالمبعوثين الأمريكيين لمناقشة الحرب بأوكرانيااليمن: عملية عسكرية نوعية ردًا على تصعيد الحوثيينمشروعات بـ175 دولة.. السعودية ترسّخ ريادتها الإنسانية