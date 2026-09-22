الرئيسية/دولياتوزير الخارجية يناقش مع بيل غيتس فرص الابتكار والتقنيات الحديثةعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة22 سبتمبر 2026 09:02آخر تحديث : 22 سبتمبر 2026 09:02وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس إدارة مؤسسة غيتس أأنيويورك:أخبار 24بيل غيتسوزير الخارجيةالولايات المتحدة الامريكيةنيويوركالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزراء مجموعة السبع يدعون إيران لوقف دعمها للحوثييناتفاق ثلاثي يعيد فتح قاعدة أمريكية في جرينلاندمباحثات سعودية بريطانية لتعزيز التعاون بقطاع الطاقةناقلة غاز تتعرض لشظايا مقذوفات مجهولة في مضيق هرمز