الرئيسية/طباستخدام معتدل للأجهزة الذكية يعزز قدرات الأطفالتوجيه الأطفال نحو استخدام يعزز التفكير وحل المشكلات والإبداع19 أغسطس 2026 05:00آخر تحديث : 19 أغسطس 2026 05:00استخدام معتدل للأجهزة الذكية يعزز قدرات الأطفال المعرفيةأأالرياض:أخبار 24دراسة علميةالاطفالالاجهزة الالكترونيةفلنداالتعليقاتأأخبار ذات صلةتطور علاجي واعد لمرضى ألزهايمر يعزز الإدراك"الصحة القابضة" تطلق ملتقى الابتكار للمختبرات الطبية في سبتمبرأعضاء 4 متوفين دماغيًا تنقذ حياة 14 مريضًا بينهم أطفالصعود السلالم بانتظام يخفض خطر الوفاة بأمراض القلب