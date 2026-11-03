الرئيسية/محلياتاعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين في مكة المكرمة والشرقيةأطلقتهما مليشيات الحوثي الإرهابية3 نوفمبر 2026 12:10آخر تحديث : 3 نوفمبر 2026 22:22المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكيأأمكة المكرمة:أخبار 24تحالف دعم الشرعيةالميليشيات الحوثيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالبَرَد يكسو نفود حائلوزير الثقافة يلتقي تبون ويزور جناح المملكة بمعرض الجزائر للكتاب"الوزراء": المملكة تواصل تأمين إمدادات الطاقة للأسواق العالميةإطلاق أول مشروع استثمار مشترك لتطوير الأراضي في الرياض