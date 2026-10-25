الرئيسية/محلياتالدفاع المدني: زوال الخطر عن الرياض والطائف والجنوبدعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة25 أكتوبر 2026 06:04آخر تحديث : 25 أكتوبر 2026 12:59تنبيه زوال الخطر على شاشة هاتف ذكيأأالرياض:أخبار 24الانذار المبكرابهاتنومةالدفاع المدنيالنماصخميس مشيطالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةبدء التسجيل العيني لـ28.5 ألف قطعة عقارية بمنطقة الرياضتنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب هيروين في منطقة مكةتطوير وتداول 7 ملايين م2 من الأراضي البيضاء في تبوك وحائل وجازاناستمرار الحالة المطرية بجازان وعسير ومكة