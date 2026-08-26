الرئيسية/محلياتتأهيل شركات لتشغيل سيارات الأجرة العامة في المدينةتحديث منظومة النقل ورفع كفاءة خدمات التنقّل27 أغسطس 2026 00:33آخر تحديث : 27 أغسطس 2026 00:33"تطوير المدينة" تدعو الشركات للتأهيل لتشغيل خدمات الأجرةأأالمدينة المنورة:أخبار 24المدينة المنورةهيئة تطوير المدينة المنورةالنقل العامالمشاريعالتعليقاتأأخبار ذات صلةإنذار أحمر بهطول أمطار غزيرة بمكة والباحة وعسير35 ألف جولة تضبط 736 كيلوجرامًا من المصادرات بالباحةالصمعاني: الجودة القضائية محور تطوير القضاء التجاري"الهلال الأحمر" يفوز بكأس العالم للإسعافات الأولية