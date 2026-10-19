الرئيسية/اقتصاد"أرادَ السعودية" تنطلق من الرياض بمحفظة أراضٍ بقيمة 50 مليار ريالتبلغ قيمة محفظة مشروعاتها قيد التطوير نحو 189 مليار ريال19 أكتوبر 2026 20:30آخر تحديث : 19 أكتوبر 2026 20:30تطوير عقاري في المملكةأأالرياض:أخبار 24الاقتصادشركات التطوير العقاريالعقاراتالتعليقاتأأخبار ذات صلة"السياحة" و"الاستثمار" تعتمدان أول مشاريع برنامج ممكنات الضيافةتدشّين المرحلة الأولى من مبادرة المتنزهات الزراعية المستدامةارتفاع ركاب القطارات داخل المدن إلى 145.4 مليونًا في 2025النفط يتراجع من أعلى مستوى في 5 أشهر والذهب يرتفع