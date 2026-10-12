الرئيسية/اقتصاد"أرامكو" تدرس مسارات جديدة لتصدير النفط وتوسع التخزين الخارجيالناصر: إعادة ملء المخزونات مع تلبية الطلب قد تستغرق عامين12 أكتوبر 2026 14:04آخر تحديث : 12 أكتوبر 2026 14:15أمين الناصر يتحدث إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس - 20 يناير 2026أأالرياض:أخبار 24النفطامين الناصرارامكو السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالخلف: الاقتصاد السعودي أثبت متانته في مواجهة التحديات السيف: نمو الاستثمار الأجنبي المباشر 6.5% بالنصف الأول"سالك" تنقل ملكية شركة الحبوب الوطنية إلى "سابل"وزير الطاقة: المملكة ستثبت للعالم قدرتها على التعامل مع مختلف الظروف