الرئيسية/اقتصادأرباح أرامكو ترتفع 36% إلى 379 مليار ريال خلال 9 أشهرصافي الأرباح يرتفع 41.3% إلى 137.4 مليار ريال في الربع الثالث3 نوفمبر 2026 08:18آخر تحديث : 3 نوفمبر 2026 08:18شعار شركة ارامكوأأالرياض:أخبار 24نتائج الشركاتارامكو السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الشؤون الاقتصادية": الدور المحوري للمملكة عزز مرونة الاقتصاد العالمي "السوق المالية" تعتمد الأحكام التنظيمية لتحسين ممارسات الطروحات الأوليةتحقيق خليجي في إغراق واردات الورق من الهند والصين وتايلند15 ألف ريال متوسط دخل الأسر المنتجة شهريًا