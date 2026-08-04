الرئيسية/اقتصادأرباح "أرامكو" ترتفع 42% إلى 121.51 مليار بالربع الثانيوصعود الأرباح إلى 241.64 مليار ريال بالنصف الأول4 أغسطس 2026 09:23آخر تحديث : 4 أغسطس 2026 11:060:59شركة أرامكوأأالرياض:أخبار 24نتائج الشركاتارامكوشركة ارامكوامين الناصرتداول ارامكوارامكو السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"السعودية للطاقة" تربح 4.9 مليار ريال في الربع الثاني"إكسترا" توصي بشراء 2.49 مليون سهم والاحتفاظ بها كأسهم خزينةالنفط والذهب يرتفعان بحذر وسط ضبابية المحادثات الأمريكية الإيرانية"منشآت" تنظم ورشة عمل "التوعية بالمشتريات والتعاقدات الحكومية"