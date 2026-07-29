الرئيسية/اقتصادأرباح "البحري" ترتفع 574% إلى 2.74 مليار في الربع الثانيبدعم قطاع النفط وأسعار النقل29 يوليو 2026 10:07آخر تحديث : 29 يوليو 2026 10:07سفينة تابعة لشركة البحريأأالرياض:أخبار 24نتائج الشركاتالنقل البحريالشركة الوطنية السعودية للنقل البحريشركة البحريالتعليقاتأأخبار ذات صلةنمو أرباح "سال" 18% إلى 191.3 مليون ريال بالربع الثانيبرعاية البرنامج الوطني.. تمكين مشروع نموذجي للضأن النعيمي بالقصيمانخفاض خسائر "سابك" بنسبة 79.6% بالربع الثانيالنفط يرتفع بأكثر من دولارين والذهب يتراجع قبل قرار الفيدرالي