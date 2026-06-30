الرئيسية/اقتصادأرباح صندوق الاستثمارات العامة تقفز إلى 65 مليار ريالتراجع التكاليف يدفع صافي أرباح المساهمين إلى النمو 4 أضعاف30 يونيو 2026 12:37آخر تحديث : 30 يونيو 2026 13:16نمو الربح التشغيلي للصندوق 125% إلى 78 ملياراً في 2025أأالرياض:"أخبار 24"صندوق الاستثمارات العامةاستثماراتبورصة لندننتائج الشركاتالتعليقاتأأخبار ذات صلةبوينغ: انقطاع مفاجئ في خدمات تقنية المعلومات12.6 مليار حجم إنفاق المستهلكين في أسبوعنمو الإنفاق التنموي للقطاع غير الربحي 76.2%"الصناعة" تعالج 1051 طلبًا للإعفاء الجمركي في مايو