الرئيسية/اقتصادأرباح "غازكو" ترتفع إلى 141.4 مليون ريال بنهاية النصف الأولوتحقيق أرباح بقيمة 59.2 مليون ريال بالربع الثاني5 أغسطس 2026 09:58آخر تحديث : 5 أغسطس 2026 09:58شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"أأالرياض:أخبار 24شركة الغاز والتصنيع الاهليةنتائج الانتخاباتالغازتداولالتعليقاتأأخبار ذات صلةارتفاع إيرادات "رتال" إلى 1.2 مليار ريال في النصف الأول"الأبحاث والإعلام" تربح 34.8 مليون ريال بالنصف الأولتقدم محادثات واشنطن وطهران يهبط بالنفطتحالف بقيادة "الاستثمارات العامة" يستحوذ على "EA" بـ55 مليارًا