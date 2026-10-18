الرئيسية/اقتصادأرباح "نادك" تتراجع 43% إلى 189 مليون ريال خلال 9 أشهرانخفاض صافي أرباح الربع الثالث بنسبة 72.5% إلى 30.4 مليون ريال18 أكتوبر 2026 11:04آخر تحديث : 18 أكتوبر 2026 11:04مبنى الإدارة العامة لشركة نادكأأالرياض:أخبار 24نتائج الشركاتشركة نادكالتعليقاتأأخبار ذات صلةالذكاء الاصطناعي يُصنّف 70% من البلاغات التجارية بدقة"التجارة" لمالكي المنشآت: راقبوا تعاملاتكم وتحويلاتكم المالية السياري: أمن الطاقة واستدامة الاستثمار ركيزتان لاستقرار الاقتصاد العالميالجدعان: استثمارات السعودية حدّت من تداعيات صدمة الطاقة