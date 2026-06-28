الرئيسية/اقتصاد"أسترولابز" تفتتح مكاتبها في الحي الإبداعي بالرياض في مركز الملك عبدالله المالي "كافد" 28 يونيو 2026 20:50آخر تحديث : 28 يونيو 2026 20:50تعزيز مكانة العاصمة كمركز للصناعات الإعلاميةأأالرياض:"أخبار 24"الهيئة الملكية لمدينة الرياضمركز الملك عبدالله الماليالشركات الاجنبيةالسوق السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلةترامب يعلّق بعض الرسوم على الأسمدة المغربيةسوق الحرفيين ينبض بروح التراث في "زاوية 97" بجدةالنفط يرتفع رغم الهدوء بمحيط مضيق هرمز"السعودية" تتيح تعديل الحجوزات لمرة واحدة دون رسوم إضافية