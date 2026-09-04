الرئيسية/اقتصادأسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى منذ 2022تغيرات مناخية وصراعات تؤثر على الإمدادات الزراعية الدولية4 سبتمبر 2026 14:02آخر تحديث : 4 سبتمبر 2026 14:02أعلام الدول الأعضاء على واجهة مقر منظمة الفاو في باريسأأباريس:أخبار 24سوء الاحوال الجويةالاقتصادارتفاع الاسعارالحربالغذاءالتعليقاتأأخبار ذات صلةالنفط يتجه لأكبر مكاسب أسبوعية.. والذهب يترقب مسار الفائدةاللوز القطيفي يعود بنسخة جديدة تعزز مكانته الزراعية"سوق الأسهم" يغلق مرتفعًا بتداولات 3.8 مليارات تأسيس جمعية مصنعي الإنارة غير الربحية لتوطين القطاع ودعم التصدير