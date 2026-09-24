الرئيسية/اقتصادأسعار النفط تقفز 4% مع توترات المنطقةالعقود الآجلة لخام برنت ترتفع إلى 107 دولارات24 سبتمبر 2026 22:35آخر تحديث : 24 سبتمبر 2026 22:49أسعار النفط ترتفع 4%أأواشنطن:أخبار 24النفطخام برنتأسعار النفطالولايات المتحدةارتفاعالشرق الأوسطالاتحادالتعليقاتأأخبار ذات صلةمقومات البحر الأحمر السياحية تلفت الأنظار بمعرض موناكو لليخوترصد 1066 حالة اشتباه بالتستر التجاري و77 مخالفة لقواعد السوقإطلاق "شبكة اليخوت" لربط وجهتي "أمالا" و"البحر الأحمر""الناصر": ندرس تعزيز قدرات أرامكو التخزينية خارج المملكة