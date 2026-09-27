الرئيسية/اقتصادأمير نجران يوجّه بدراسة إقامة مزاد سنوي للبُنّ بالمنطقةتعزيز حضور المنطقة في القطاع وتشجيع المزارعين على تحسين جودة المحاصيل27 سبتمبر 2026 12:44آخر تحديث : 27 سبتمبر 2026 13:19أمير نجران يستقبل رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية للبُنّأأنجران:أخبار 24البنالامير جلوي بن عبدالعزيزنجرانالتعليقاتأأخبار ذات صلةطرح 3 فرص استثمارية لدعم الأنشطة الزراعية والثروة الحيوانيةتمور الروضة.. مهرجان يجمع الاستثمار والتراث بحائلواشنطن تؤكد نجاح إجراءاتها في عزل إيران اقتصاديًا45 مليون ريال حصيلة ستة أعوام من مزاد الصقور