الرئيسية/اقتصاد"إتمام" ينجز نحو 2900 طلب للتطوير العقاري لدعم المعروض السكنيأتمّ المركز تأهيل 2078 مطورًا عقاريًا من يناير حتى أغسطس 20261 نوفمبر 2026 11:38آخر تحديث : 1 نوفمبر 2026 11:38إحدى فعاليات مركز خدمات المطورين "إتمام"أأالرياض:أخبار 24اتمامشركات التطوير العقاريالمطورون العقاريونوزارة البلديات والإسكانالتعليقاتأأخبار ذات صلةأرباح "علم" تصعد 39% إلى 778 مليون ريال6484 قيدًا للامتياز التجاري بنهاية الربع الثالث بنمو سنوي 53%261.6 مليون ريال خسائر "جبل عمر" في الربع الثالثأرامكو تستحوذ على 49% من "هيوماين" مقابل 9.9 مليار ريال