الرئيسية/اقتصادإصدار أكثر من 34 ألف رخصة بناء في ستة أشهرالرخص السكنية تستحوذ على الحصة الأكبر بأكثر من 28 ألف رخصة27 يوليو 2026 12:48آخر تحديث : 27 يوليو 2026 12:48مبنى وزارة البلديات والإسكان في الرياضأأالرياض:أخبار 24منصة بلديوزارة البلديات والإسكانرخص البناءالتعليقاتأأخبار ذات صلة4.13 مليار ريال أرباح "بترورابغ" في النصف الأول بدعم نمو المبيعاتتراجع أرباح "تداول السعودية" 32% إلى 148 مليوناً بالنصف الأولالنفط يهبط 5% والذهب يرتفع بعد توقف الهجمات الأمريكية والإيرانيةخاصارتفاع متوسط سعر بيع العقارات بنسبة 47%