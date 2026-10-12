الرئيسية/اقتصادإضافة التحقق من موثوقية المتاجر الإلكترونية لخدمات "توكلنا"تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين في قطاع التجارة الإلكترونية12 أكتوبر 2026 15:51آخر تحديث : 12 أكتوبر 2026 15:51الاستعلام عن متجر إلكتروني موثق في توكلناأأالرياض:أخبار 24متاجر الكترونيةحقوق المستهلكينالمركز السعودي للتنافسية والاعمالتوكلناالتعليقاتأأخبار ذات صلةقرار وزاري بتعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة سوق الأسهم يغلق منخفضًا 76 نقطة بتداولات 3.4 مليارات ريالالخلف: الاقتصاد السعودي أثبت متانته في مواجهة التحديات السيف: نمو الاستثمار الأجنبي المباشر 6.5% بالنصف الأول