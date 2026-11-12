الرئيسية/اقتصادإطلاق إطار سعودي أمريكي جديد للتعاون بين قطاعي الأعمال بالبلدينأطلقه مجلس الأعمال السعودي الأمريكي واتحاد الغرف السعودية12 نوفمبر 2026 22:42آخر تحديث : 12 نوفمبر 2026 22:42علما المملكة والولايات المتحدةأأواشنطن:أخبار 24رجال الاعمال السعوديينمجلس الاعمال السعودي الامريكيالغرفة التجاريةرجال الاعمالالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الحقيل": نستهدف إعادة تمويل عقاري بأكثر من 40 مليار دولارسوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 4.1 ملياراتوزير الاستثمار: تراخيص المستثمرين الأجانب تقفز 110%الرياض تستضيف "مبادرة مستقبل الاستثمار" في أكتوبر 2027