الرئيسية/اقتصادإطلاق الإصدار الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية أول إصدار محلي من هذه الفئة يحصل على تصنيف من موديز وفيتش 12 أكتوبر 2026 18:50آخر تحديث : 12 أكتوبر 2026 19:07الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاريأأالرياض:أخبار 24صندوق الاستثمارات العامةالتمويل العقاريالتمويلالتعليقاتأأخبار ذات صلةقرار وزاري بتعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة سوق الأسهم يغلق منخفضًا 76 نقطة بتداولات 3.4 مليارات ريالإضافة التحقق من موثوقية المتاجر الإلكترونية لخدمات "توكلنا"الخلف: الاقتصاد السعودي أثبت متانته في مواجهة التحديات