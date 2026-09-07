الرئيسية/اقتصادإطلاق برنامج "قيّم" لتقييم قدرات الشركات الهندسيةالمبادرة الجديدة تعزز تنافسية القطاع الهندسي الوطني وترفع جاهزية المنشآت7 سبتمبر 2026 17:29آخر تحديث : 7 سبتمبر 2026 18:53الهيئة السعودية للمهندسينأأالرياض:أخبار 24السوقالهيئة السعودية للمهندسينتطويرالسعوديةشركاتالتعليقاتأأخبار ذات صلة"موانئ" تمدد الإعفاء من أجور تخزين بضائع الترانزيت حتى نوفمبر"سوق الأسهم" يغلق منخفضًا بتداولات 3.4 ملياراتالمملكة ضيف شرف معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارةصندوق الموارد البشرية يستثمر 1.96 مليار ريال لتأهيل 16 ألف مواطن