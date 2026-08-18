الرئيسية/اقتصاد إطلاق خدمة "التسوية المبكرة" لتسوية المطالبات المالية عبر "ناجز"تسهم الخدمة في تسهيل الوصول إلى حلول توافقية وتعزيز فرص الصلح18 أغسطس 2026 19:30آخر تحديث : 18 أغسطس 2026 19:301:18ناجزأأالرياض:أخبار 24وزارة العدلالخدمات الحكوميةالذكاء الاصطناعيالخدمات الالكترونيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةسوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 4.9 مليارات ريالأرامكو ومعادن لتأسيس مشروع مشترك لاستكشاف المعادن وتعدين الصخور"الصقعي".. حكاية لونين ومذاق أصيل يروي إرث النخيل السعوديموسم "تمور البكيرية" يدعم التجارة وينعش السوق المحلي