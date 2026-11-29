الرئيسية/اقتصادإطلاق خدمة "تمويل المعدات الثقيلة" عبر منصة "مقاول"رسوم إدارية 1% وتمويل تنافسي عبر المنصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة29 نوفمبر 2026 19:47آخر تحديث : 29 نوفمبر 2026 19:48معدات ثقيلة أثناء وقوفها في أحد المشاريعأأالرياض:أخبار 24المعدات الثقيلةالمقاولاتالهيئة السعودية للمقاولينتمويلالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة و6 دول في أوبك+ تؤكد التزامها باستقرار أسواق الطاقة"سوق الأسهم" يغلق مرتفعًا بتداولات 1.9 مليار ريال نمو قطاع التشييد والبناء 5% خلال الربع الثاني 2026الوكالات التجارية تنمو 4% وتتجاوز 9 آلاف قيد