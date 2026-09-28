الرئيسية/اقتصادإطلاق 5 برامج لتأهيل الخريجين للعمل في القطاع الماليبهدف تأهيل أكثر من 125 من حديثي التخرج لسوق العمل28 سبتمبر 2026 16:45آخر تحديث : 28 سبتمبر 2026 16:45من حفل إطلاق 5 برامج لتأهيل الخريجين للعمل في القطاع الماليأأالرياض:أخبار 24برنامج الخريجينمصرف الانماءوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةالاكاديمياتالتعليقاتأأخبار ذات صلةسوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 3.4 مليار ريال"البنوك" تطلق حملة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطةتحالف "نقل المياه" و"أكوا" يدرس مشروعات مائية في سوريامصدر: المملكة تستأنف تصدير النفط عبر خط شرق - غرب