الرئيسية/اقتصادعقد بـ1.3 مليار ريال لإعادة تأهيل وتشغيل 9 محطات بيئيةالعقد لتشغيل وصيانة المحطات في 4 مناطق 1 سبتمبر 2026 20:28آخر تحديث : 1 سبتمبر 2026 20:39"المياه الوطنية" تبرم عقدًا لإعادة تأهيل وتشغيل وصيانة 9 محطات معالجة بيئيةأأالرياض:أخبار 24شركة المياه الوطنيةتوقيع عقودمعالجة المياةالصينالتعليقاتأأخبار ذات صلة"السعودية للمهندسين" تطلق بوابة لمتابعة الاعتمادات المهنية للكوادرسوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 5.2 مليار ريال 15.8 مليون ريال إجمالي إنفاق المستهلكين في أسبوع "أرامكو" تبرم عدة اتفاقيات في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي الصناعي