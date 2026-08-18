الرئيسية/اقتصادإقفال طرح أغسطس من الصكوك المحلية بـ9.5 مليارقُسّمت الإصدارات إلى خمس شرائح.. بلغ حجم الشريحة الأولى 1.550 مليار18 أغسطس 2026 22:29آخر تحديث : 18 أغسطس 2026 22:47 المركز الوطني لإدارة الدينأأالرياض:أخبار 24المركز الوطني لادارة الدين العامالصكوكالاقتصاد السعوديالصكوك المحليةالتعليقاتأأخبار ذات صلة14.19 مليار ريال إجمالي إنفاق المستهلكين في أسبوعسوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 4.9 مليارات ريالأرامكو ومعادن لتأسيس مشروع مشترك لاستكشاف المعادن وتعدين الصخور"الصقعي".. حكاية لونين ومذاق أصيل يروي إرث النخيل السعودي